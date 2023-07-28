من الاكلات الشرقية.. طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة

تعتبر طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة من الأكلات الشرقية البسيطة، السهلة اللذيذة، ويمكن تحضير هذه الوصفة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة، وهي من الاكلات العربية الشهية واللذيذة ، ويمكن تحضير هذه الوصفة لحوالي 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوضفة بالتفضيل في السطور التالية.

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة

مقادير طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة:

500 جرام لحم مفروم

500 جرام بامية، مغسولة ومصفاة، مقطع منها النهايتين

4 حبات طماطم، مقشرة ومفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 حبة بصل مفرومة

1 فص ثوم، مقطع شرائح

1 حبة فلفل أخضر، مقطعة شرائح

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

كزبرة مفرومة، للتزيين

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة :

_ نسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة، حتى يسخن.

_ يضاف البصل وحمريه حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل، ونقلب المزيج حتى تفوح رائحته.

_ تضاف اللحم، حمريه مع التقليب حتى يتحول للون الذهبي، ثم نرش فوقه الملح والفلفل الأسود والكزبرة.

_ يضاف البامية، قلبي المزيج حتى تلين البامية قليلاً.

_ ننقل المزيج إلى صحن فرن، وزعي فوقه الطماطم المفرومة.

_ نقوم بإذابة معجون الصلصة في الماء أو المرق وأضيفيه إلى البامية.

_ ندخل الصحن للفرن، ونطهو لمدة 4 دقيقة حتى ينضج كلاً من البامية واللحم تماما.

_ نزين طاجن البامية بالكزبرة، ونقدم ساخناً.