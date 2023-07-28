تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 28- 7-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.44 جنيه للبيع، و 34.33 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 40.10 جنيه للبيع، و39.96 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.83 جنيه للبيع، و100.48 جنيه للشراء.