عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الروسية تعزز الإستثمارات مع القارة

صفاء جابر عضو مجلس
صفاء جابر عضو مجلس النواب

 قالت صفاء جابر عضو مجلس النواب  ، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية ـ الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبورج ، تأتي تاكيداً علي  دور مصر المحوري مشيرة ان القمة تاتي في توقيت بالغ الاهمية حيث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي العالم وخاصة القارة الأفريقية وغيرها من قضايا التغييرات المناخية وضرورة مواجهة ذلك .

 

واكدت "جابر" في تصريحات صحفية لها أن  القمة تساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع روسيا والدول الإفريقية  والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن الدعم الروسي للمشروعات التنموية والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا الحديثة التى يتم استخدامها فى توطين الصناعة المحلية، مشيرة إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا والتي تحتفل بمرور 80 عاماً علي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

وأشارت "جابر" ان القمة تعد فرصة لدعم العلاقات الإفريقية مع روسيا وبحث سبل مواجهة الأزمات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مشيدة بالرؤية المصرية التي إستعرضها الرئيس السيسي  حول أولويات الشراكة الأفريقية الروسية  .

 

وأوضحت عضو مجلس النواب  أن الرئيس السيسي حريص علي طرح القضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية ، بتاكيده علي ضرورة مواجهة تحديات تغير المناخ واتخاذ خطوات جادة وصادقة نحو توفير التمويل اللازم لدعم الدول الأفريقية في مساعيها ذات الصلة مشيرة أن التغييرات المناخية أصبحت واقع صعب يؤثر علي كافة دول العالم ،ومنها القارة الأفريقي .

 

وأشارت " جابر" إلي تاكيد الرئيس السيسي علي قضاي الأمن والسلم في القارة الأفريقية بتاكيده علي ضرورة تعزيز السلم والأمن في القارة، في ضوء حرص مصر على دعم القدرات الأفريقية في هذا الصدد، بما في ذلك عبر تفعيل ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي والذي تستضيف القاهرة في إطاره مركز إعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة للحفاظ على دورية انعقاد منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة كمنصة نقاش هامة ورئيسية.

 

وأكدت " جابر" أن القمة الروسية الأفريقية الثانية سيكون لها نتائج مهمة وفارقة علي  صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تعزيز العلاقات بين دول القارة الأفريقية وروسيا وتوطيد علاقات التعاون فى شتى المجالات.

 

وأشادت "عضو مجلس النواب" بلقاء الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين ونتائج المباحثات وذلك لتعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز الإستثمارات الروسية في مصر .

 

وأوضحت "جابر"  أن هناك العديد من الملفات المطروحة للمناقشة بين الزعماء الأفارقة والجانب الروسى، ومن أهمها الأزمة الغذائية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الحبوب، الأمر الذى استلزم تأكيد الرئيس بوتين على التزام بلاده بتصدير الحبوب وأيضا الأسمدة للدول الإفريقية التى تحتاج إلى تأمين غذائها حتى يكون لديها تنمية مستدامة وتأمين غذائها واستقرار سياسى أيضا . 

صفاء جابر عبدالفتاح السيسي حماه الوطن سان بطرسبورج الشراكة الاقتصادية روسيا الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

اتحاد الكرة عرف| تطورات جديدة بشأن أزمة تعدي الشحات على الشيبي

ترشيحاتنا

132 مصريا.. التمثيل العمالي بالسعودية: كشوف بأسماء الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

خناقة قبل الفرح.. تفاصيل مشاجرة معتز التوني مع شاب داخل فندق شهير

بعثة الزمالك يؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة بالطائف

650 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب وصعود الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟.. فيديو

الوقت مناسب للشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسي.. أخطاء لا تفعليها مع طفلك عند ارتفاع درجات الحرارة

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ