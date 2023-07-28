برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة "بطرسبرج" تضمنت حلولا للتعامل مع الأزمات العالمية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في مدينة سان بطرسبرج الروسية تعكس الدور الفاعل للدولة المصرية إقليميا دوليا، وحجم وعُمق الشراكة التاريخية، التي تجمع بين الدول الأفريقية وروسيا، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس خلال القمة تضمنت عرض رؤية مصر تجاه التعاون الروسي الإفريقي في ظل الظروف العالمية الراهنة، وآليات التعامل مع الأزمات العالمية.

وقال " محسب"، إنه يتفق مع رؤية الرئيس السيسي حيث تأتي القمة في توقيت شديد الحساسية وفي ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، ومُناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب، والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث، مشيرا إلى التحديات الضخمة التي تواجهها الدول الإفريقية والتى تعرقل مسارها التنموي وثؤثر على أمنها واستقرارها، تتسبب في إهدار مواردها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس طالب خلال كلمته بضرورة اتخاذ قرارات من شأنها التصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن لشعوب القارة السمراء، لافتا إلى أن الكلمة تضمنت رسائل مهمة منها أبرزها أن مصر تتمسك بسلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته، إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وأن العالم يتسع للجميع.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تعميق التعاون القائم على احترام سيادة، وإرادة واستقلال دول القارة ، وبما يحقق مصالح شعوبها بعيدا عن حالة الاستقطاب التي تشهدها الساحة الدولية، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال كلمته القمة، والتي طالب فيها بصياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة. وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.