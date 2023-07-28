مطروح .. تحصين 24 ألف رأس أغنام وماشية في حملة ضد الحمى القلاعية

أوضح الدكتور سعد جويلي مديرا عام الطب البيطري بمطروح أنه تم تحصين ٢٣,٢ ألف رأس أغنام و١٢١٩ رأس ماشية مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقا وحتى السلوم غرب.



وأضاف أنه تتم الحملة من خلال ١٦ وحده بيطرية والتي تستهدف تغطية تحصين نفوق ٨٠ % من تعداد الماشية بالمحافظة.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أن أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين مع حث المواطنين لتوجههم إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين ماشيتهم.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية الطب البيطري مع تقديم كافة الدعم والتيسيرات خلال الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية بمطروح.