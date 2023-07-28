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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إعادة دودة عمرها آلاف السنين للحياة في سيبيريا

احياء دودة
احياء دودة

شهدت سيبيريا إعادة إحياء دودة أسطوانية تجمدت لآلاف السنين لكنها أصبحت تنجب حاليا داخل المعمل.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، تم إحياء الكثير من الديدان الخيطية عام 2018، والتي يرجع تاريخها إلى نحو 32000 عام. ولكن الآن، بعد استخدام «التأريخ بالكربون المشع» الأكثر دقة تبين أن ديدان التربة هذه ظلت «مستيقظة ميتة» في أجزاء من سيبيريا منذ أواخر العصر البليستوسيني قبل نحو 46000 عام.

وبحسب الموقع، إذا كان هذا الاكتشاف صحيحاً، فإن السجل يحطم تماماً أطول حالة معروفة من الخمول الشديد لوحظ بين حياة الحيوان، وهي ظاهرة تُعرف باسم «cryptobiosis ». وحتى الآن، يعرف العلماء عدداً قليلاً جداً من الحيوانات القادرة على تعليق نفسها في حالة تشبه النسيان استجابةً للظروف البيئية القاسية.

وتم العثور على الدودة القديمة في التربة الصقيعية في سيبيريا، على عمق نحو 40 متراً. قام الباحثون بتأريخ بعض المواد النباتية الموجودة بالقرب من الدودة المكتشفة، واستقروا في فترة تجميد أولية في مكان ما بين 45839 و47769 عاماً.

 

إحياء دودة

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