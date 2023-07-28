محمد رياض: عبلة كامل أستاذة مسقعة

قال الفنان محمد رياض، إن الفنانة عبلة كامل امرأة كريمة جدا و"تطبخ" كويس جدا خاصة أكلة المسقعة التي كانت تحضرها لهم في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.



وأضاف محمد رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن عبلة كامل حاليا "قافلة على نفسها" ولا يتواصل معها.

وأضاف محمد رياض: المخرجان أحمد توفيق وإسماعيل عبد الحافظ سهلا الطريق أمامي في عالم الفن وساعداني كثيرا في طريقي في هذا العالم.

وواصل رياض: لقد بلغ رصيدي مع الفنان نور الشريف 3 مسلسلات، كما أن نور الشريف كان لا يبخل على أحد بأي معلومة في أي عمل فني.



وأضاف رياض: ياسر جلال صديقي منذ أيام المعهد العالي للفنون المسرحية وتربطنا صداقة وروابط قوية.



وكشف رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد وغيرها.

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

كما كشف رياض لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى إيقاف المخرج إسماعيل عبدالحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

كما فند رياض بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

كما وجه رياض رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.

يذاع برنامج بالخط العريض للإعلامية إيمان أبوطالب، على شاشة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

