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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل ساعات من الافتتاح..محمد رياض يكشف سر إهداء المهرجان القومي للمسرح للزعيم

الفنان عادل امام
الفنان عادل امام

رفض الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان إلى الزعيم عادل إمام.

 

وقال رياض: المسرح بالنسبة لعادل إمام حياة ومسرحيته تعيش أكثر من 10 سنوات.

وأضاف رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن عادل إمام لديه مواقف وطنية وذهب بالمسرح لأسيوط في زمن الإرهاب.

وكشف رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد وغيرها.

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

كما كشف رياض لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى إيقاف المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

كما فند رياض بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

كما وجه رياض رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.

يذاع برنامج بالخط العريض للإعلامية إيمان أبوطالب، على شاشة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
 

عادل إمام الزعيم المهرجان القومي للمسرح محمد رياض إيمان أبوطالب

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