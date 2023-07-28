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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تستعرض أنوثتها وجمالها بسيلفي أمام المرآة

ريم البارودي
ريم البارودي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها بصورة جديدة خلال أحدث إطلالة لها، وذلك على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة جذابة وهي تأخذ سيلفي أمام المرأة، وارتدت قميص جينز ذا أكمام، وتركت شعرها الأشقر المموج منسدلًا على أكتافها وظهرها بطريقة تبرز جمال ملامحها، ومن الناحية الجمالية فوضعت لمسات بسيطة وهادئة من المكياج.

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 كما شاركت منة فضالي في مسلسل " سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه على شاشة on الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية،  وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيري والنقاد، حيث جسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناء ضحية العمليات الإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

مسلسل سره الباتع من بطولة  أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

 

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