رياح.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس هذا الأسبوع

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقع هذا الأسبوع .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا نشهد انكسار حدة الموجة الحارة ونشهد انخفاض في درجات الحرارة ".

وتابعت منار غانم :" بداية من اليوم بدأت تنخفض درجات الحرارة وبدأنا نعود إلى المعدلات الطبيعية ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة مئوية ".

وأكملت منار غانم :" هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة ".

ولفتت منار غانم :" متوسط درجات الحرارة هذا الأسبوع بين 35 و36 درجة مئوية "، مضيفا:" انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية ".

وتابعت منار غانم :" نشاط نسبي للرياح خلال الأيام المقبلة بما يساعد على تلطيف الأجواء في ساعات الليل ".