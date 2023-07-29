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بيان عاجل من التعليم بسبب الثانوية العامة وقرارات مهمة بشأن التنسيق |تفاصيل

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن اقتراب موعد نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، حيث يترقب كل من أولياء الأمور والطلاب ظهور النتيجة خاصة بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات  أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة في بداية شهر أغسطس المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة تمر حالياً بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة كما سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

ومن جانبها طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

لمزيد من التفاصيل حول نتيجة الثانوية العامة، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

 

تيجة الثانوية العامة الثانوية العامة وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم شروق عادل

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