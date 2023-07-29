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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تحذر من كارثة .. موجة حر شديدة تتخطى 50 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الجزائرية المختصة، السبت، أن موجة حر شديدة تضرب العديد من ولايات البلاد، وأن درجات الحرارة تتجاوز الخمسين درجة مئوية، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

قال “الديوان الوطني للأرصاد الجوية” في نشرة حملت إنذارا من المستوى الثاني إن الولايات المعنية هي: “برج باجي مختار، أدرار، تيميون، إن صالح، بني عباس، ورقلة، تقرت، الوادي، بسكرة، أولاد جلال والمغير”.

أوضح البيان أن درجة الحرارة ستصل 50 درجة مئوية في هذه الولايات اليوم السبت والأحد كما أفاد البيان أن موجة حر تتجاوز الـ 47 درجة مئوية ستضرب “ولايات، المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة” يومي السبت والأحد.

كما حمل البيان تنبيها من المستوى الأول بشأن موجة الحر يخص ولايات”أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، البويرة، تيارت، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض وبشار”.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد شهدت في الأيام الماضية موجة حرة شديدة، تخللها حدوث حرائق كبيرة في غابات بعض الولايات مما أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم عناصر من الجيش، وإجبار أكثر 1500 نسمة على إخلاء منازلهم، بحسب وكالة رويترز.

ويشهد شمال أفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة، حيث سجلت درجات حرارة 49 درجة مئوية في مدن تونسية ومغربية.

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