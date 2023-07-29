عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير مهم من السودان للصيادلة بخصوص الأدوية المسروقة داخل البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعا المجلس القومى للأدوية والسموم بالسودان جميع الصيادلة إلى عدم شراء أو استلام الأدوية المسروقة وأهاب كافة فروعه بالولايات بضرورة  مراقبة أرقام تشغيلات الأدوية المسروقة التي تم الإبلاغ عنها والتعاون مع السلطات الأمنية لجهة إعادة الحقوق لأهلها ومحاسبة أولئك الذين يستحلون أكل أموال الناس بالباطل.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية  فقد دعا المجلس كافة فروعه وإدارات الصيدلة الولائية التشديد بضرورة تواجد الصيادلة بالصيدليات لكل ورديات العمل لأجل تقديم الخدمة الدوائية والإستشارة العلمية المتميزة. 

 وأعرب الأمين العام للمجلس د. على بابكر في تعميم صحفى اليوم عن أسفه لما تعرضت له صيدليات المجتمع ومخازن الشركات والمصانع من نهب وسلب وحرق وتخريب من قبل مليشيا الدعم السريع ودعا جميع الصيادلة لعدم شراء أو إستلام الأدوية المسروقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتصف سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن تخفيف الأحمال

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

هزة قوية للورقة الخضراء.. قرار مصري - روسي للحد من هيمنة الدولار

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023..سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

ردا على صفقة إمام عاشور.. الزمالك يصر على خطف لاعب الأهلي السابق

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

موريتانيا توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لتوفير الاكتفاء الذاتي في مجال المراعي

وضع كارثي .. بيان للأمم المتحدة يخص المهاجرين العالقين بالحدود الليبية التونسية

الجزائر تحذر من كارثة .. موجة حر شديدة تتخطى 50 درجة

بعد التطبيع .. 35% زيادة في عدد السياح الإسرائيليين إلى المغرب

سلطان عمان يبعث رسالة لملك المغرب في عيد العرش

رئيس صربيا يكشف توقعاته لموعد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

رئيس وزراء بولندا: 100 جندي من «فاجنر» يتواجدون قرب حدودنا

حريق غابات في ولاية واشنطن يهدد المنازل والمزارع وخط أنابيب الغاز

ترشيحاتنا

محمد لطفي لـ ياسمين عز: مفيش أي صوت شتوي في الحر ده؟

روسيا توقف تصدير الأرز.. رجب شحاتة: لا نستورده والمخزون يكفي ويزيد|فيديو

ريال مدريد يعلن إصابة صفقته الجديدة

الآلاف يحتجون على حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا

وكيل موازنة البرلمان: الحاسب الآلى وأقسام الهندسة أبرز التخصصات المطلوبة لسوق العمل

تجارة الفتنة| عدلي القيعي: حسين الشحات لم يعتدِ على الشيبي بسبب جنسيته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غريبة تقوي خصوبة الرجال وتضعفها في نفس الوقت| اكتشف السر

رقم خيالي| هل يستطيع ريال مدريد دفع قيمة مبابي.. ماذا يحدث خلال أيام؟

حفل إطلاق وتوقيع كتاب داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية | صور

طريقة عمل تشيز كيك مخبوز.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ