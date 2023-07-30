تفاصيل إحالة سائق سيارة ميكروباص للمحكمة لدهسه سيدة بالمرج

أمرت جهات التحقيق بالمرج، إحالة سائق سيارة ميكروباص متهم بدهس سيدة في أعلى الطريق بمنطقة المرج مما أسفر عن مصرعها إلى محكمة الجنح.

اقوال المتهم

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد صدم السيدة، مضيفا أن المجني عليها هي المخطئة كونها كانت تعبر الطريق أثناء ازدحامه دون الانتباه للسيارات ففوجئ بها أمامه ولم ينجح في السيطرة علي السيارة.

البداية..



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة سيدة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المجني عليها الطريق صدمتها سيارة ميكروباص مما أسفر عن وفاتها، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق