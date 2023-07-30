كيلو حشيش| قرار جديد بشأن ديلر الشروق.. تفاصيل

قرر قاضي المعارضات بالشروق، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه حيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما – هاتف محمول بقصد الإتجار وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية..



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما – هاتف محمول”.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهالإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية