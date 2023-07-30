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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو حشيش| قرار جديد بشأن ديلر الشروق.. تفاصيل

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بالشروق، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه حيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما – هاتف محمول بقصد الإتجار وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

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البداية..


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"،  حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما – هاتف محمول”.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهالإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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