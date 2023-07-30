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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الأهلي.. فرج عامر يفتح النار علي بيراميدز

فرج عامر
فرج عامر

قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن نادي بيراميدز ينافس الأهلي على صفقات اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: "بيراميدز يدخل في صفقات الأهلي فقط من أجل إفسادها أولا.. الحصول علي العديد من اللاعبين الذين يضعهم الأهلي كهدف للتعاقد معهم، بغض النظر إن كان هناك احتياج فعلي لهم في بيراميدز أم لا".

وفي سياق آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته دون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

ويستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة الأهلي والداخلية اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد المباراة بدلا من الثامنة والنصف مساءً.

 

 

 

فرج عامر الأهلى بيراميدز

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