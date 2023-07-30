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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب نادر وجوده .. فرج عامر يتغزل في نجم الأهلي الجديد

الاهلي
الاهلي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن النجم المغربي رضا سليم اقترب من ارتداء قميص الأهلي ليكون ثاني صفقات الفريق لموسم 2023-2024.

وكتب فرج عامر "الجناح المغربي رضا سليم لاعب فذ ، لا يوجد في الدوري العام المصري مثيل له، الأهم من كل ذلك أنه شخصية عارف هو عايز إيه، رفض جميع العروض مهما كانت الإغراءات المالية وأهمها بيراميدز الذي أكد له أنه سوف يزيد علي ما يدفع له الأهلي ب ٣٠٠ الف دولار سنويا وسيرفع عرضه لنادي الجيش المغربي اكثر من الاهلي ٢٠٠ الف دولار.


وتابع "اللاعب اختفي عن الأنظار وامتنع عن الذهاب لنادي الجيش  المغربي، واكد تليفونيا لرئيس نادي الجيش المغربي انه لن يلعب كرة بعد ذلك الا للأهلي المصري مهما حدث ومهما تلقي من عروض او مهما عرضت علية اموال.


واضاف" رضا سليم هيكون له مستقبل كبير جدا في الاهلي لانه لاعب يندر وجود مثيل له من حيث الإمكانيات الفية والقدرات البدنية بالإضافة لرغبته في اثبات وجودة والفوز مع الأهلي باكبر عدد من البطولات. 

المهندس محمد فرج عامر المغربي رضا سليم الجيش المغربي النجم المغربي

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