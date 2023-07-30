مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لضم أفضل لاعب في إفريقيا

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تلقي نادى بيراميدز عدة عروض رسمية خلال الساعات الماضية من جانب العديد من الأندية وعلى رأسها الأهلي لطلب الحصول على خدمات إبراهيم عادل الحاصل على جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبى.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك "إبراهيم عادل مهاجم بيراميدز يملك ثلاثة عروض أحدها من نادي بنفيكا البرتغالي وعرض آخر من نادي ألماني وعرض من النادي الأهلي، العروض قيمتها تتأرجح حول ٢,٥ مليون دولار ، اللاعب رغبتة سوف تحسم القضية تماما.

وتابع"اللاعب يرغب في اللعب للأهلي، حنشوف بيراميدز حيعمل ايه، خاصة أن مسئولي بيراميدز علي استعداد لتعكير صفو الاهلي باي طريقة، ربنا موجود.

وقدم إبراهيم عادل مستوى مميز جدًا مع منتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ليلفت أنظار العديد من أندية أوروبا له، حسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية.

