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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تخطف القلوب بصيحة الكتف الواحد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بصورة جديدة لها بإطلالة ساحرة، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر من داخل سيارتها مرتدية فستانًا بنقشة التايجر، واتسم الفستان بصيحة الكتف الواحد، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان مع مكياج جذاب مما أبرز جمال ملامحها.

آخر أعمال رانيا يوسف
 
والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل “شارع9” حول اختفاء ابنة رجل اعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف إنه ا قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9، وتتوالي الأحداث في إطار جريمي مشوق.

انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال أحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.


فريق عمل فيلم "التاروت": 

يشار إلي أن فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

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