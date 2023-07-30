عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد تبرز جمالها في أحدث ظهور

دارين حداد
دارين حداد

سحرت الفنانة دارين حداد قلوب متابعيها بصور جديدة فى أحدث إطلالتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "حداد" بإطلالة أنثوية ساحرة علي ضفاف نهر النيل بأسوان، حيث ارتدت فستان جرئ ، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

وتتميز دارين حداد، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة والجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وعُرض مؤخرًا  لـ دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل من بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.

وكان آخر أعمال دراين حداد السينمائية فيلم جروب الماميز الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

أبطال عمل جروب الماميز

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلاح وﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب بليبل، غادة عبدالعال، وطاقم عمل روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت، حازم إيهاب.

 

IMG_٢٠٢٣٠٧٢٩_١٣٣٢٣١
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٩_١٣٣٢٣١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

صورة نادرة لنجل حسن يوسف قبل وفاته غرقا.. شاهد

ترشيحاتنا

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد ومفاجأة في ثمن البيض

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق

السجن المؤبد عقوبة الهجوم على مقرات المحافظات في قانون مكافحة الإرهاب

سعر الذهب اليوم 30 - 7 - 2023

العين حق.. دعاء تحصين النفس من الحسد

فريدة سيف النصر تبكي على الهواء بعد عرض مشاهد من عملة نادرة.. وتؤكد: ارتديت الحجاب 9 أشهر وخلعته بسبب الضغوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ