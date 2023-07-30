دارين حداد تبرز جمالها في أحدث ظهور

سحرت الفنانة دارين حداد قلوب متابعيها بصور جديدة فى أحدث إطلالتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "حداد" بإطلالة أنثوية ساحرة علي ضفاف نهر النيل بأسوان، حيث ارتدت فستان جرئ ، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

وتتميز دارين حداد، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة والجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وعُرض مؤخرًا لـ دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل من بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.

وكان آخر أعمال دراين حداد السينمائية فيلم جروب الماميز الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

أبطال عمل جروب الماميز

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلاح وﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب بليبل، غادة عبدالعال، وطاقم عمل روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت، حازم إيهاب.