بإطلالة لافتة.. زوجة نجم الزمالك السابق تبرز أنوثتها

شاركت ميرڤا زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق متابعيها بأحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جريء وأنيق.

وبدت ميرڤا النقاز بإطلالة جريئة، من سيارتها الفارهة، حيث إرتدت توب اسود جرئ، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.