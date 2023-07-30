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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

باهر المحمدي
باهر المحمدي

أعلن اللاعب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن ضم الزمالك باهر المحمدي للموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن: "خاص.. الزمالك يفاوض باهر المحمدي لضمه الموسم المقبل، واللاعب يمتلك عرضين آخرين".

وأكد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مواجهة الشباب السعودي المقرر لها غدا، الاثنين، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال اللاعب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الفوز على الاتحاد المنستيري في المباراة السابقة منحنا دفعة معنوية قوية، والمباراة المقبلة مهمة جدا لأنها ستحدد صعود الزمالك للدور التالي".

وأضاف دونجا: "الزمالك فريق كبير وينافس على أي بطولة رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق في الموسم الماضي، ونعد الجماهير أن نكون عند حسن ظنهم".

وتابع اللاعب قائلا: "نشكر الله علي الفوز في المباراة السابقة لأنه جعلنا في صدارة المجموعة، ومباراة الشباب قوية والفوز بها سيجعلنا نحافظ على الصدارة".

واستطرد: "الزمالك يعلم أهمية البطولة العربية، وأنهينا الموسم بشكل غير جيد من حيث الترتيب، ونسعى لأن نبدأ الموسم الجديد بالفوز ببطولة كبيرة مثل البطولة العربية".

وأكد دونجا أن وجود محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي مع الفريق دافع قوي لهما لأنهما من اللاعبين المهمين والمميزين بالرغم من عدم مشاركتهما مع الفريق، وعندما سجل سيد عبد الله "نيمار" في المباراة السابقة توجه للونش.

وقال: "تحدثت مع محمد عبد الشافي، وأكد أنه يعاني من مشكلة في الركبة ونحن نرغب في تواجده معنا سواء في الملعب أو في غرفة الملابس لما يمثله من دفعة معنوية كبيرة للفريق".

وأضاف دونجا: "قبل قدوم أوسوريو لم نكن أفضل حالا في الدوري، وبعد تولي المدير الفني المسئولية أصبحنا أفضل وصعدنا لنصف نهائي الكأس، ونشارك في البطولة العربية بدوافع كبيرة، وهدفنا تحقيق اللقب".

 

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