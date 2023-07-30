عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية لـ أوباما

صدى البلد

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية لـيوسف إبراهيم " أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي انتهت إعارته لنادي الحزم السعودي.

وأكد رئيس النادي أنه تم قيد اللاعب بالقائمة المحلية للفريق ويحق له المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد وصول البطاقة الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك سبق وقام بقيد الثنائي حمدي علاء وأحمد زكي بعد انتهاء إعارة الثنائي للبنك الأهلي وزد في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

باستثناء تلك المناطق.. أماكن وتوقيت انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

سبب صادم .. الطبيب الشرعي يشرح جثمان ابن الفنان حسن يوسف

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد برقم الجلوس الآن

بعد غرق نجل حسن يوسف.. مفاجأة صادمة لمستأجري الشواطئ بقرى الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد .. سجل الآن

هؤلاء المشاهير عقدتهم قيادة السيارات| تفاصيل

اتكسفنا واحنا بنتفرج| استياء من مشهد أحمد السعدني وهنا الزاهد في "سيب وأنا سيب"

إعلان عاجل من جنوب إفريقيا بشأن مشاركة بوتين في قمة البريكس

قلب الموازين.. إعلان صادم من إيطاليا بشأن نتيجة الحرب في أوكرانيا

إسرائيل ترصد 27 مليار دولار للربط البري مع السعودية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. استخدام الصبار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة بدون سكر

فيديو يثير الجدل للرقصة الأخيرة لشاب توفى خلال حفل خطوبته

طريقة عمل الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي الأصلية

فيديو

انهيار والديه .. تفاصيل غرق عبدالله حسن يوسف وشمس البارودي «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ