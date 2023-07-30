منذر مهران بطل فيلم ع الزيرو يرقص على الريد كاربت في العرض الخاص

ظهر الطفل منذر مهران على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم ع الزيرو وهو يرقص.

وحرص منذر على الرقص على الريد كاربت حيث خلق جو مرح .



تكدس عدد كبير من الجمهور وخاصة الأطفال في انتظار محمد رمضان بالعرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" حاملين بوسترات العمل.

وحرصت عائلة العدل جروب على حضور العرض الخاص لفيلم ع الزيرو احتفالا بإعادة إنتاج أعمال سينمائية بعد توقف ١٥ عاما.

وحضر كل من المنتج جمال العدل والمخرج مامدى العدل وآية العدل وغيرهم من أبناء العائلة في الوسط الفني.

وحضر الكاتب مدحت العدل وإسلام إبراهيم العرض الخاص لفيلم ع الزيرو منذ قليل، إلى جانب الفنان أحمد وفيق وعدد من نجوم الفن.



وينتظر الجمهور بأعداد كبيرة الفنان محمد رمضان وأبطال فيلم ع الزيرو في أحد مولات ٦ أكتوبر لحضور العرض الخاص بعد قليل.



يقيم صناع فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان عرض خاص له غدا الأحد داخل إحدى دور العرض فى مدينة السادس من اكتوبر.



وطرحت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو ، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ، أغنية الدعاية للعمل ، والتي تحمل أسم خمسة كل خميس .

وتمكنت الأغنية من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها علي موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، حيث حققت ما يزيد عن مليون مشاهدة في ساعات قليلة .

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، و إنتاج جمال العدل و استوديوهات ڤوكس.

فيلم ع الزيرو على شاشات السينما المصرية في 2 أغسطس، وفي منطقة التعاون الخليجي في 10 أغسطس.