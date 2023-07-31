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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أزمة الكهرباء.. محمود فوزي: جلسة متخصصة تناقش النظام الانتخابي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أزمة الكهرباء
أعلن الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة سارة للمواطنين، قائلا:" خلال الأيام المقبلة سيكون قطع الكهرباء ساعة واحدة في اليوم".
 

جمال شعبان: المانجو تمنع السرطان وتعمل على زيادة المناعة
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الشاي الأخضر يسهم في تقليل الكوليسترول والدهون وبالتالي يساعد في تقليل الوزن، ولا مانع من تناوله 5 مرات يوميا.
 

ساعة واحدة وقابلة للزيادة.. مفاجأة من أحمد موسى عن أزمة الكهرباء
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بالنسبة لمواعيد انقطاع التيار الكهربائي معرفة المواعيد الخاصة بانقطاع التيار لحدوث حالة من الجدل بشأنها الساعات الماضية، أكد أنه على كل مواطن الدخول على موقع المحافظة التابع لها لمعرفة توقيت قطع الكهرباء.
 

محمود فوزي: النظام الانتخابي يجري مناقشته حاليا في جلسة متخصصة
قال محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، إنه تم مناقشة 3 موضوعات في لجان المحور السياسي، وهم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، تحديات النقابات العمالية، ومناقشة قانون المحليات في غير مسالة الانتخابات.
 


توضيح عاجل من وزارة الرياضة بشأن مواعيد المباريات لترشيد الكهرباء.. فيديو
كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار "ترشيد الكهرباء" في مباريات كرة القدم.
 

يوم الثلاثاء.. حلقة خاصة لأحمد موسى من قلب ميدان هشام بركات
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن إذاعة حلقة خاصة من ميدان الشهيد هشام بركات، (ميدان رابعة سابقا)، يوم الثلاثاء المقبل، عبر قناة صدى البلد، مبينا أنها ستكون أول حلقة تليفزيونية تذاع من قلب الميدان منذ 10 سنوات.
 

طفل يبحث عن والدته: اختفت بعد الانفصال عن والدي
استعرض برنامج تفاصيل، مأساة الطفل أحمد الذى يبحث عن والدته، التي اختفت منذ 2019. 
 

طفل لوالدته بعد اختفائها: أرجوكي ارجعي بموت من غيرك
وجه طفل يدعى أحمد رسالة لوالدته بعد اختفائها قائلا:" أمي الحبيبة لو شايفنى ارجوكي ارجعي بموت من غيرك".
 

الإعلامية نهال طايل تنهار بالبكاء بسبب مأساة طفل يبحث عن والدته
انهارت الإعلامية نهال طايل بالبكاء خلال إجرائها لقاء مع طفل يدعى أحمد يبحث عن والدته.
 

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الفلسطينية: بدعم مصر نصل قريبا لاتفاق
قال جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الفلسطينية، إننا نتمنى ونأمل تشكيل اللجنة المنبثقة عن مجلس أمناء عموم الفصائل، بشكل عاجل وسريع، حتى تأخذ دورها باستكمال الحوار الوطني الشامل في وقت قريب على أرض مصر العروبة.
 

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