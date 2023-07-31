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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينيّمها على السرير | صدمة أبّ أمام النيابة في جريمة طبيب بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت التحقيقات التي أجريت في القضية المتهم بها طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة روض الفرج، بالاعتداء على المريضات مستغلا علاجهم لديه، وتصويرهم وإبتزاز اللاتي يحملن أطفال السفاح على ممارسة العلاقة غير شرعية مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن وعدم فضحهن.

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جاءت أقوال والد الصغيرة المعتدى عليها من الطبيب بالتحقيقات كالآتي:

 

أنا بنتي وابني أصدقاء أولاد الطبيب المتهم واتعرفت على الطبيب بسبب إن أولادنا في مدرسة واحدة وأنا كل علاقتي بيه إن هو والد أصدقاء ابني وبنتي ومفيش بينا أكتر من كده وعرفنا بعض من 2022 بصفته والد لأصدقاء ابني وبنتي؛ لما كنت بروح المدرسة عشان أوصل أولادي أو أجيبهم، كنت بقابل الدكتور أيمن بالصدفة فأخذنا أرقام بعض عشان لاحظنا إن الولاد متصاحبين على بعض وكانت علاقتنا سطحية جدا، بنتي هي اللي موجودة في الفيديوهات دي وسبب تواجدها إن أولادي كانوا بيتفقوا مع أولاده إنهم يتقابلوا في النادي أو البيت عنده أو عندي عشان يلعبوا مع بعض.

وأضاف، بالنسبة للفيديوهات اللي فيها بنتي مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيه، أنا مشفتش إنسان عديم الأخلاق زي الدكتور أيمن لأن البني آدم ده أنا أمنته على بنتي وابني ومكنتش عارف إنه بيستغل الثقة دي وبيستغل علاقة بنتي إن يجيبها عنده البيت ويعتدي عليها جنسيا ويصورها وياخدها برضوا مع ولاده حمام السباحة وينزل معاهم عشان يعتدي برضوا جنسيا عليها ويصور عورتها ويحسس عليها ومقدرش أقول غير إن ربنا ينتقم منه وإني عايز حق بنتي بالقانون.

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س: ما قصد المتهم من أفعاله التي مارسها قبل كريمتك على النحو السابق عرضه عليك؟

ج: قصده هتك عرضها بالمباغتة من غير ما تاخد بالها زي ما عمل في حمام السباحة لما لمسها من مواطن عفتها، وبالعافية زي ما عمل معاها في البيت عنده وبنتي خدت بالها على الرغم من صغر سنها، وقالتله عيب ياعمو،  وكل اللي عمله ده أخل من حياء بنتي ده غير أنه صور الكلام اللي عمله معاها ده.

س: وكيف وقفت على ذلك؟

ج: من الفيديوهات اللي شوفتها من شوية واللي واضح فيها أيمن وهو بيتعدى على بنتي في حمام السباحة عن طريق لمس مواطن عفتها سواء من تحت أو من فوق، وواضح برضوا وهو بيعتدي جنسيا عليها في بيته عن طريق أنه بيلمس كل مواطن عفتها برضو وبينيمها على السرير كأنه بيهزر معاها عشان يحضنها من ظهرها ويلامس بجسده جسدها من تحت.

س: وما قصدك بما شهدت به؟

ج: أنا أتهمه بهتك عرض بنتي بالمباغتة من غير ما تاخد بالها وهي في حمام السباحة وبالعافية وهي في البيت عنده وبتهمه كمان أنه صورها وهو بيهتك عرضها وبطلب توقيع أقصى عقوبة عليه لأنه إنسان مش سوي وغدار ومينفعش يكرر اللي عمله ده مع أي طفلة تانية.

طبيب روض الفرج طبيب أمراض نساء وتوليد روض الفرج

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