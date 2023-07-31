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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرى من التعليم العالي بـ تنسيق الجامعات 2023 لهؤلاء الطلاب

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي ينطلق في جميع الجامعات الحكومية بعد إعلان النتائج.

وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الاعلى للجامعات لـ صدى البلد، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2023 أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2023 ( 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى)  ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

 

ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات 2023، وانطلاق أعمال تنسيق الجامعات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023.

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تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. وارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، والحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ويترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023 توقعات تنسيق الكليات 2023، وخاصة كليات القمة التي ستضمها المرحلة الأولى، حيث أن توقعات تنسيق الجامعات بالشعبة العلمية لعام 2023، وتوقعات تنسيق الجامعات شعبة أدبي، تأتي بالتزامن مع استعدادات مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال جميع تقديمات طلبة الثانوية العامة، بعد القيام بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد إطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2023.. وقال السيد عطا، إن من المتوقع إطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم، ثم تقوم الوزارة بإرسال نسخة النتيجة لوزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق تمهيدا لعمل شرائح المجموع وتحديد الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق.

تنسيق الجامعات 2023.. وأكد مكتب التنسيق ،أن الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة الكلية المرشح لها ويمكن انه طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق و الانتهاء من مرحلة التحويلات حيث تصبح بطاقة الترشيح نهائية.

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نتيجة الثانوية العامة 2023

وعلم موقع صدى البلد ، أن قائمة التي ستعلن بشأن أوائل الثانوية العامة 2023 تضم أكثر من 30 طالبا وطالبة من محافظات مختلفة، وذلك بجميع الشعب “ علمي علوم وعلمي رياضة وادبي ” ، والذين معظمهم من المدارس الحكومية الرسمية.

كما تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 أيضا ، طلاب من مدارس المكفوفين ، مدارس الدمج ، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .

بينما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حصول أي من أوائل الثانوية العامة 2023 على مجموع 100% او أكثر في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث اختفت المجاميع الفلكية التي انتشرت في بعض السنوات الماضية.

 

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