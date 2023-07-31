الأول بالثانوية العامة علمي علوم: كنت بحلم بالطب ونفسي اتخصص قلب وأوعية دموية

شهدت قرية الكوم الأحمر بمركز البداري محافظة أسيوط، حالة من البهجة والسرور بين صفوف أسر الطالب محمود محمد عبد الفتاح أحمد، لحصوله على المركز الأول ضمن شعبة علمي علوم علي مستوي الجمهورية ، الأمر الذي اثلج قلوب أفراد الأسرة وجيرانه وأقاربه تزامنا مع توزيع الحلوي والعصائر للمشاركين في التهاني والتبريكات قبل تكريمه في لقاء وزير التربية والتعليم .

الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم

قال محمود محمد عبد الفتاح أحمد، الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم انه فخور بحصوله على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، موضحا إنه إنجاز رائع ذلك يرجع إلي الجهود الجادة والدعم الذي تلقاه من والديه والذي ساهم في تحقيق هذا النجاح الكبير ومن خلال توفير له كل سبل الدعم .

وأوضح الطالب محمود محمد عبد الفتاح أحمد، الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم ابن قرية الكوم الأحمر بمركز البداري محافظة أسيوط، إلى أنه كان يضع أهداف يومية وكان يعمل بجدية على تحقيقها، موضحًا أنها كانت طريقة فعالة للتحضير للامتحانات وتحقيق التقدم التدريجي نحو النجاح بالنسبة له بدلاً من إجهاد نفسه في فترات طويلة من المذاكرة، وتوزيع جهوده على فترات زمنية منتظمة ومحددة، مما ساعده على التركيز وتجنب التعب الذهني.

الثانوية العامة 2023

وأشار محمود، إلى أن هناك أسئلة كانت في الامتحانات هي التي ميزت الطالب المجتهد من غيره، وعلى الطالب أن يقوم بواجبه ويترك الباقي على الله، خاصة أن طريقة الامتحانات الجديدة هي أفضل كثيراً من الطرق التقليدية القديمة؛ لأنها تحتاج فهما أكبر ويشعر الطالب من خلالها أن يدرس مادة علمية ولكن الطرق التقليدية القديمة كانت تهدف إلى الحفظ أكثر منها إلى الفهم.

وأضاف الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، أنه يرغب الالتحاق في دخول كلية الطب ويتخصص في قسم القلب والأوعية الدموية.

وقال محمود محمد عبد الفتاح أحمد، إنه طبق نمط صحي في المذاكرة ساعدة على تحقيق أداء ممتاز في الامتحانات وتجاوز هذه المرحلة بنجاح وتفوق، موضحًا أن الاستمرار في وضع الأهداف الواقعية والملائمة والتعامل مع الضغوط النفسية بشكل إيجابي يمكن أن يكون مفتاحاً لتحقيق النجاح في الدراسة وفي الحياة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.