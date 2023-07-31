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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب الثانوية.. ننشر فيديو توضيحي للتسجيل بالمرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.

وفي إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بالمعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، نشرت الوزارة فيديو توضيحي لتسجيل الرغبات بالمرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023.

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وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه سيتم نشر عدة أدلة إرشادية تباعًا لمساعدة الطلاب على كيفية اختيار رغباتهم حينما يبدأ التنسيق رسميًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg

 وذلك خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الفيديو التوضيحي الحالي يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: 

 

 

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg

 ● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt

وناشدت وزارة التعليم العالي وسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم  بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.
 

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