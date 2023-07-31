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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رفع حالة الطوارئ بمكتب تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى

مكتب تنسيق الجامعات
مكتب تنسيق الجامعات 2023

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أنه تم رفع حالة الطوارئ بمكتب التنسيق أستعدادا لأنطلاق المرحلة الاولى التي تنطلق خلال 72 ساعه من نتيجة الثانوية العامة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. وأضاف المصدر لصدى البلد أنه بمجرد حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا من وزارة التربية والتعليم، سيتم البدءفى وضع شرائح المجاميع تمهيدا لوضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق.

 

تنسيق الجامعات 2023 .. وأشار إلى أنه سيتم وضع الجدول الزمني للتسجيل بالمرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 على موقع التنسيق لطلاب الثانوية على الفور لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى .

 

تنسيق الجامعات 2023

 

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

 

في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد ، وذلك بالتزامن مع مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في العاصمة الادارية الجديدة.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد خلال دقائق من خلال الرابط التالي : https://natega.elbalad.news/ 

 

يبحث المجلس الأعلى للجامعات الآن الاستعدادات النهائية لـ تنسيق الجامعات وانطلاق المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023، خلال اجتماعه الدوري بجامعة مرسى مطروح. 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الأجتماع سيناقش عدد من التفاصيل الخاصة بـ تنسيق الجامعات 2023 ونتجة اختبارات القدرات 2023.

 

تنسيق الجامعات 2023

ويعد تنسيق الجامعات 2023 ونتيجة الثانوية العامة الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل، مع اقتراب إعلان  نتيجة الثانوية العامة 2023 ويبحث طلاب الثانوية العامة واولياء أومروهم عن كل شئ يتعلق بمستقبل أولادهم مثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، توقعات تنسيق الجامعات 2023 كيفية تسجيل الرغبات والأمكان المحددة، موعد نتيجة الثانوية العامة.

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفض.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد تنسيق المرحلة الأولى ، يعلن لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023.

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