تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 50% لطلاب الأدبي

تنسيق الجامعات 2023 ، يبحث الآلاف الطلاب من الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وفي هذا التقرير سوف نرصد توقعات تنسيق الجامعات 2023 .

تنسيق الجامعات 2023

يعد تنسيق الجامعات 2023 ونتيجة الثانوية العامة الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل، مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ويبحث طلاب الثانوية العامة واولياء أومروهم عن كل شئ يتعلق بمستقبل أولادهم مثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، توقعات تنسيق الجامعات 2023 كيفية تسجيل الرغبات والأمكان المحددة، موعد نتيجة الثانوية العامة.

رابط موقع تنسيق الجامعات 2023

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لم تظهر أي مؤشرات حول ظهور الحدود الدنيا للكليات وخاصة كليات القمة والتي يترقب الإعلان عنها الجميع سنويا .

وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" ، أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 تلك الكليات تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق الجامعات 2023

كليات تقبل من 50 % لطلاب الشعبة الادبية :

كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.

كلية تربية «طفولة» العريش.

كلية تربية «طفولة» أسوان.

كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.

كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

كلية تربية رياضية بنات السويس.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

كلية تربية رياضية بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

كلية تربية رياضية بنات أسوان.

كلية تربية رياضية بنات أسيوط.

كلية تربية رياضية بنات بني سويف.

كلية تربية رياضية بنات بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

كليات تقبل من 50% أدبي

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

كلية تربية رياضية بنات سوهاج.

كلية تربية رياضية بنات طنطا.

كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات.

كلية تربية رياضية بنين الزقازيق.

كلية تربية رياضية بنين السويس.

كلية تربية رياضية بنين العريش.

كلية تربية رياضية بنين الفيوم.

كلية تربية رياضية بنين المنيا.

كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

كلية تربية رياضية بنين أسوان.

كلية تربية رياضية بنين أسيوط.

كلية تربية رياضية بنين بني سويف.

كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنين حلوان.

كلية تربية رياضية بنين دمياط.

كلية تربية رياضية بنين سوهاج.

الكليات التي تقبل من 50 علمي 2022

كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنين مدينة السادات.

كلية تربية رياضية بنين مطروح.

كلية تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية فنية حلوان بالزمالك.

كلية تربية موسيقية حلوان.

كلية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية نوعية أسوان.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية نوعية فنية الزقازيق.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

تربية نوعية فنية أسوان.

تربية نوعية فنية أسيوط.

تربية نوعية فنية بنها .

تربية نوعية فنية بور سعيد.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية فنية دمياط.

تربية نوعية فنية سوهاج.

تربية نوعية فنية طنطا.

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

تربية نوعية فنية مطروح.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

تربية نوعية موسيقية المنيا.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية نوعية موسيقية أسيوط.

تربية نوعية موسيقية بنها.

تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية موسيقية سوهاج.

تربية نوعية موسيقية طنطا.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

تربية نوعية موسيقية مطروح.