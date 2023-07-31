أفريقية النواب: مكتسبات القمة الروسية مع دول القارة السمراء حديث العالم كله

أعرب النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن سعادته الغامرة بالتقارير المطولة التى بثتها مختلف وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية عن المكتسبات العديدة التى حققتها القمة الروسية الإفريقية لصالح مصر وروسيا والقارة الأفريقية.

وكان ذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من زعماء القارة، إلى جانب ممثلين لـ49 دولة، ورؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وأكد أن هذه القمة كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح مصر وروسيا والدول الافريقية وأكبر دليل على ذلك هو الاهتمام الاعلامى الاقليمى والعالمى وغير المسبوق بهذه القمة التى اصبحت حديث العالم كله .

وقال " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم إنه جاء فى مقدمة المكتسبات التى حققتها هذه القمة لدول القارة السمراء بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى لحدوث انفراجة فى أزمة الحبوب التى اشتعلت عقب الحرب بين أكبر موردى القمح والحبوب للعالم روسيا وأوكرانيا، فضلا عن تداعيات الانسحاب الروسي من صفقة الحبوب الأوكرانية والتى تركت آثاراً سلبية على الدول الأكثر احتياجا فى أفريقيا.

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بالعمل على إنهاء الأزمة خاصة بعد تعهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمام القادة الأفارقة خلال القمة بتجاوز بلادهم هذه التداعيات وتأكيده على أن بلاده قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية من خلال تصدير 50 ألف طن حبوب لدولها وأن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا.

ونوه بأن روسيا ستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون 3 أو 4 أشهر وهى بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا إضافة الى تأكيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن روسيا ستزيد من إمدادات الحبوب وتوفير الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة وتوريد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الست مجاناً وتقديم الدعم اللازم للدول الأفريقية في التكنولوجيات الزراعية.

وأكد النائب أن من بين مكتسبات هذه القمة المشروعات الروسية فى مصر وفى مقدمتها مشروع الضبعة وتشييد منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب وإنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعية في المنطقة هذا العام وقيام العديد من الشركات الروسية للعمل في مجال تطوير حقول النفط والغاز في الدول الإفريقية بما فيها مصر والجزائر

زيادة حجم التبادل التجاري بالعملات الوطنية



وقال إن إحدى المكتسبات التى حصلت عليها القارة الأفريقية من الدب الروسي، زيادة التبادل التجاري وتنويعه والتعامل بالعملات الوطنية بدلا من الدولار إضافة الى حرص موسكو على تعزيز التعاون العسكري مع إفريقيا، ما سيؤثر على دحر الإرهاب فى القارة.

وأشاد النائب بحرص الرئيس الروسي بوتين على تقديم المساعدات لأفريقيا وشطب ديون بقيمة 23 مليار دولار فضلا عن تخصيص نحو 90 مليون دولار إضافية للدول الأفريقية لتخفيف الديون مشيداً بما كشف عن مسئولون صوماليون بأن روسيا أعفت بلادهم مما يزيد عن 684 مليون دولار في اتفاق تم التوصل إليه على هامش القمة في سان بطرسبرج.