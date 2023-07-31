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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات رادعة تنتظر صاحب شائعة استقالة وزير التربية والتعليم بسبب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات نشر أخبار كاذبة وذلك بعد تداول معلومات مغلوطة عن  إستقالة وزير التربية والتعليم بسبب تسريب نتيجة الثانوية العامة فيما يلى:

 

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

حقيقة استقالة وزير التربية والتعليم

وعلق الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، على تداول نتيجة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لا تندرج تحت مسمى "تسريب"، لأن النتيجة معتمدة من قبل وزير التربية والتعليم، وما يتردد عن استقالة الوزير أمر غير صحيح.

الثانوية العامة المصلحة العامة مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة نشر الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام

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