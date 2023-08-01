مبادئ وأخلاق الأهلي.. خلاف بين ميدو ودويدار وجودة بالإستوديو بسبب حسين الشحات

هاجم أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، مسؤولي الكرة المصرية، بسبب عدم توقيع عقوبة مغلظة على حسين الشحات لاعب الأهلي بعد الاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات لما ضرب الشيبي محدش اتكلم، ويجوا يتكلموا عن الاستفزاز، ويدافعوا عن حسين الشحات، طب محدش دافع عن شيكابالا ليه وجمهور الأهلي بيستفز فيه ولما بيرد بيلوموا شيكابالا".

أضاف: "عندي واحد في الأكاديمية طردته بعد ما ضرب زميله بالقلم، ولازم اللاعيبة تبقى قدوة فين دور لجنة الانضباط ولجنة التظلمات ورابطة الأندية، هل كفاية عقوبة ماتشين؟".

وواصل: "الغلط الأكبر من حسين الشحات، وهل دي أخلاق النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي".

رد محمد جودة نجم الأهلي السابق على تصريحات دويدار قائلا: "عمرك يا دويدار ما اتكلمت على حد في نادي الزمالك لما بيغلط، والشيبي اعتدى لفظيا على حسين الشحات، وحسين الشحات كان له رد فعل، وبالطبع هيتعاقب عليه، لكن لازم نغلط الاتنين".

فيما قال أحمد حسام ميدو على هامش الحوار: "النادي الأهلي قدم ما عليه وغرم اللاعب، لكن اللائحة ظلمت رابطة الأندية، اللائحة كانت ضعيفة جدا".