تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023 في جميع الجامعات المصرية.. شروط القبول والأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج آداب عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق المرحلة الاولي 2023 ، ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، خلال الساعات الماضية القليلة بسبب إعلان نتيجة الثانوية العامة ، وتعد كليات الهندسة من أكثر الكليات بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل .

يعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.

‎- التقديم مجاني

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

تشغل الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023 بال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال الساعات الجارية خاصة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، التي ظهرت على بوابة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال مجموعة من الروابط وفرها لكم “صدى البلد”.



قمر صيد السمك العملاق يظهر في سماء مصر بنسبة لمعان 100% الليلة

نشهد الليلة ظاهرة فلكية مميزة، حيث يصل قمر شهر محرم 1445هـ اليوم إلى مرحلة البدر العملاق فى ظاهرة فلكية مميزة، حيث يزين القمر السماء ويمكن رصده بالعين المجردة، في مشهد يترقبه هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.