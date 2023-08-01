تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023 في جميع الجامعات المصرية.. شروط القبول والأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج آداب عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023 في جميع الجامعات المصرية
تنسيق المرحلة الاولي 2023 ، ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، خلال الساعات الماضية القليلة بسبب إعلان نتيجة الثانوية العامة ، وتعد كليات الهندسة من أكثر الكليات بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل .
نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يعلن فتح باب التقديم على العضوية
يعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.
- التقديم مجاني
جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية للطلاب بمركز اللغات
يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.
تنسيق الجامعات 2023.. شروط القبول والأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج آداب عين شمس
تشغل الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023 بال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال الساعات الجارية خاصة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، التي ظهرت على بوابة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال مجموعة من الروابط وفرها لكم “صدى البلد”.
قمر صيد السمك العملاق يظهر في سماء مصر بنسبة لمعان 100% الليلة
نشهد الليلة ظاهرة فلكية مميزة، حيث يصل قمر شهر محرم 1445هـ اليوم إلى مرحلة البدر العملاق فى ظاهرة فلكية مميزة، حيث يزين القمر السماء ويمكن رصده بالعين المجردة، في مشهد يترقبه هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.