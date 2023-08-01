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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022

التضخم
التضخم

 تراجع معدل التضخم في النمسا لشهر يوليو المنقضي، بواقع 1.0% إلى 7.0%، مقارنة على أساس شهري، وسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2022، بحسب أحدث بيانات رسمية، عزت سبب تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار الطاقة المنزلية والوقود وزيت التدفئة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء النمساوي، استمرار انخفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، وتراجعه إلى 7.0% خلال شهر يوليو، مقارنة بالمعدل المسجل في يونيو الماضي عند مستوى 8.0%، وخلال شهر مايو بنسبة 9.0%، بعد التسجيل أعلى معدل تضخم بلغ 11.2% خلال يناير الماضي.

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وأوضحت أحدث أرقام إحصائية أن معدل التضخم ما زال مرتفعاً في النمسا مقارنة بدول منطقة اليورو، بناءاً على بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، التي قدرت معدل التضخم في منطقة اليورو بنحو 5.3% خلال شهر يوليو، مقارنة بالمعدل المسجل في النمسا بواقع 7.0%.

وقال توبياس توماس، رئيس مكتب الإحصاء النمساوي : " أسعار الوقود وزيت التدفئة أصبحت أرخص بكثير مقارنة بشهر يوليو العام الماضي"، وتوقع استمرار تراجع التضخم في الخريف، مرجعاً السبب الرئيس إلى خفض أسعار التعريفة المنزلية للغاز والكهرباء منذ شهر يوليو الماضي.

التضخم معدل التضخم أسعار الطاقة الطاقة المنزلية مكتب الإحصاء النمساوي

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