غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، رحيل لاعبين جدد عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سواء على سبيع الإعارة أو الاستغناء النهائي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأهلي استغنى عن لاعبه الشاب فهد جمعة، وكولر رفض عودة سعد سمير ومحمد محمود".

وأضاف: " باب الأهلي مفتوح أمام سعد سمير لتولي منصب إداري لكن كلاعب الموضوع انتهى، بالنسبة لـ محمد محمود فأنا قرأت كلام إن فيه بند في عقد الإعارة الجديد يقضي بعدم حصوله على أموال".

وتابع: " أنا أقدر العقود طبعا لكن اللاعب ليس له ذنب في إصاباته والأهلي سانده ثم رفض كولر تواجده، لذلك أطلب من الكابتن محمود الخطيب أن يكون فيه مراعاة وضعه لأنه شديد الاحترام والأدب، هذا اللاعب اتظلم كل الناس كانت متخيلة إنه هيكون مفاجأة مصر".

وأشار: " مصطفى البدري تمت إعارته لنادي سموحة لمدة موسمين، والعربي بدر معار لطلائع الجيش وغالبا هيكمل في ظل إعجاب المدير الفني عبد الحميد بسيوني بقدراته، ولو طلائع الجيش طلب ضمه نهائيا سيرحب الأهلي بالأمر".

وأوضح: " محمد نصير الذي كان معار للداخلية، يوجد كلام عن وجود مفاوضات معه من جانب بيراميدز، لكن لا أعتقد هذا الأمر، وهو لاعب مميز".

وواصل: " ميدو حسام كان معار للداخلية، والأقرب أمام الأهلي بيع أو استغناء عنه، بينما يمتلك زياد طارق عرضين من الجونة وبلدية المحلة، وبدأ الاتحاد يتحدث عليه من جديد لكن ليس بقوة، واللاعب يدرس العرض الأفضل لإثبات وجوده، لأنه يرى أن موسمه السابق مع سموحة لم يكن جيدا".