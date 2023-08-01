عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، رحيل لاعبين جدد عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سواء على سبيع الإعارة أو الاستغناء النهائي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأهلي استغنى عن لاعبه الشاب فهد جمعة، وكولر رفض عودة سعد سمير ومحمد محمود".

وأضاف: " باب الأهلي مفتوح أمام سعد سمير لتولي منصب إداري لكن كلاعب الموضوع انتهى، بالنسبة لـ محمد محمود فأنا قرأت كلام إن فيه بند في عقد الإعارة الجديد يقضي بعدم حصوله على أموال".

وتابع: " أنا أقدر العقود طبعا لكن اللاعب ليس له ذنب في إصاباته والأهلي سانده ثم رفض كولر تواجده، لذلك أطلب من الكابتن محمود الخطيب أن يكون فيه مراعاة وضعه لأنه شديد الاحترام والأدب، هذا اللاعب اتظلم كل الناس كانت متخيلة إنه هيكون مفاجأة مصر".

وأشار: " مصطفى البدري تمت إعارته لنادي سموحة لمدة موسمين، والعربي بدر معار لطلائع الجيش وغالبا هيكمل في ظل إعجاب المدير الفني عبد الحميد بسيوني بقدراته، ولو طلائع الجيش طلب ضمه نهائيا سيرحب الأهلي بالأمر".

وأوضح: " محمد نصير الذي كان معار للداخلية، يوجد كلام عن وجود مفاوضات معه من جانب بيراميدز، لكن لا أعتقد هذا الأمر، وهو لاعب مميز".

وواصل: " ميدو حسام كان معار للداخلية، والأقرب أمام الأهلي بيع أو استغناء عنه، بينما يمتلك زياد طارق عرضين من الجونة وبلدية المحلة، وبدأ الاتحاد يتحدث عليه من جديد لكن ليس بقوة، واللاعب يدرس العرض الأفضل لإثبات وجوده، لأنه يرى أن موسمه السابق مع سموحة لم يكن جيدا".

الأهلى شوبير النادي الأهلي كولر احمد شوبير سعد سمير محمد محمود محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

بدء صرف معاش شهر أغسطس 2023.. اعرف المستفيدين الجدد وحالات وقفه

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس

الأهلي يجهز لصفقة سوبر جديدة بعد إمام عاشور ورضا سليم| تفاصيل

ترشيحاتنا

لو لسه مقدمتش .. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 2023

الحق قدم.. فرص عمل جديدة فى مترو الأنفاق

بسبب فيضانات الصين.. إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار بكين الدولي

خطيبي والدكتور| ليلة ساخنة في فضيحة طبيب روض الفرج مع الممرضة

إزالة كافة المعوقات.. الدولة تقدم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين بسوق الأوراق المالية

غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعبان يفاجئ بريطانيًّا ويلدغه من رأسه

دب يثير جدلا في حديقة حيوان بـ الصين| شاهد

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

مساعد رقمي يكشف مكان أشهر زوجين في هوليوود خلال عطلتهما

فيديو

نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

معايير عالمية.. رئيس الوزراء يتابع عروض عالمية لـ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية/فيديوجراف

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ