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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم وخطوات سهلة

طريقة لعمل السينابون 
طريقة لعمل السينابون 

تقدم الشيف منى أحمد طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم وخطوات سهلة وبسيطة .

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مقادير عمل السينابون

للعجينة
٤ كوب دقيق
كوب  حليب دافي
معلقه خميرة
٢معلقه سكر
بيضه
نص  كوب زبده
رشه ملح


الحشو

نص كوب سكر
٢ معلقه قرفه
٢ معلقه زبده
الصوص الابيض( اختيارى )
١٠٠ جرام جبن كريمى او جبن مثلثات
معلقة كبيرة زبدة 
نص كوب سكر بودر


طريقة عمل السينابون 

في بولة ضيفي الخميرة والسكر واللحليب والبيضة  وقلبيهم مع بعض ليدوب السكر
ضيفي الدقيق بالتدريج ورشه الملح  واعجنى  كله مع بعضه 
ثم ضيفي الزبدة وكملي عجن  وسبيها تخمر
فرد العجينة على شكل مستطيل وضيفت  الحشو 
فرد الزبدة علي العجينة ووزعت السكر والقرفة علي الزبدة
ويلف رول ويقطع بأحجام متوسطة
يرص في الصنية مدهونة سمن او زيت 
يترك السينابون يخمر تانى لمدة ١٠ دقايق
ويدخل الفرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعة لما يخرج ضيفي  الصوص الابيض وممكن تضيفي شيكولاتة ونوتيلا او كراميل اى صوص بتفضلوه

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