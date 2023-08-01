أبطال "مرعي البريمو" كامل العدد في العرض الخاص برفقة محمد هنيدي

وصل الفنان محمد هنيدي إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، بإحدى المولات على طريق العين السخنة للاحتفال بانطلاقه في السينما.

وحرص جميع أبطال فيلم "مرعي البريمو" على التواجد في العرض الخاص للاحتفال والتقاط الصور منهم علاء مرسي ومحمد محمود وإنجي علي ونانسي صلاح وغيرهم.

يحتفل الفنان محمد هنيدي اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمه الجديد مرعي البريمو وذلك استعداداً لطرحه في جميع السينمات ابتداءا من غدا 2 أغسطس.

ونشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد فيه بالتعاون معه المخرج سعيد حامد فى فيلمه الجديد مرعى البريمو.



وقال محمد هنيدى : المخرج الكبير سعيد حامد صاحب مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية.



صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في امستردام، شورت وفانلة وكاب، جاءنا البيان التالي، غيرها من الافلام الناجحه اللي كانت السبب في عوده الروح للسينما المصرية و فتحت طريق أمام فنانين شباب أصبحوا دلوقتي اهم نجوم الفن في الوطن العربي.