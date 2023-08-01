فسخ مع الظفره بالتراضي..أيمن الرمادى يعود للقاهرة ويتولي تدريب سيراميكا كليوباترا

أنهي أيمن الرمادى المدير الفنى السابق لنادي أسوان ارتباطه مع ناي الظفره الإماراتي بالتراضي ليعود للقاهرة لظروفه الخاصة ومن المقرر ان يتولي تدريب فريق سيراميكا كليوباترا فى المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يعود أيمن الرمادى خلال الأيام الماضية للقاهرة لظروف خاصة ومرافقته والدته التى تحتاج لرعايته على أن يتولي تدريب سيراميكا كليوباترا فى الموسم الجديد.

وأنهي الرمادي ارتباطه بالظفرة بالاراضي بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ قيمته ٢٥٠ ألف دولار.

وكان أيمن الرمادى قد نجح فى قيادة نادي سيراميكا كليوباترا فى مباراة نهائى كأس الرابطة أمام المصري البورسعيدي وفاز بالبطولة لأول مرة فى تاريخ سيراميكا كليوباترا.

وخطف أيمن الرمادى الأنظار إليه بشدة خلال الموسم المنقضى أثناء قيادته لفريق اسوان خلفا للكابتن ربيع ياسين وقدم أداء مميزا مع اسوان فى بدايته حتى تلقى العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز والأندية الإماراتية.