أفيون وجثث متحركة| ثروت الخرباوي يكشف لأول مرة كواليس اعتصام رابعة

ثروت الخرباوي يكشف كواليس اعتصام رابعة الارهابي المسلح

خلف طيبة مول| ثروت الخرباوي يكشف مكان السلاح في اعتصام رابعة الارهابي

شركة الارهابي يوسف ندا أقامت مستوطنات لاسرائيل على اراضي فلسطين.. تفاصيل

ثروت الخرباوي: أن الاخوان يتجارون في المخدرات والسلاح

ثروت الخرباوي: 100 الف جنية مرتب مرشد جماعة الاخوان الارهابية الاسبق مهدي عاكف كان تحت مسمى بدل تفرغ

أطلق الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات لأول مرة عن اعتصام رابعة المسلح، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، كواليس الاعتصام الارهابي المسلح لجماعة الاخوان الارهابية في ميدان رابعة، مشيرا إلى أن عناصر الاخوان جاء من كل المحافظات لميدان رابعة.



وأضاف ثروت الخرباوي، أن هناك حالات تعذيب لأي شخص يشك الاخوان فيه في الاعتصام المسلح برابعة.

وتابع الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن قوى الشر اتفقت مع الاخوان لعمل هذا الاعتصام وعمل حكومة موازية للحكومة المصرية، لافتا إلى أن كان هدفهم دخول قوات اجنبية لأرض مصر بهدف فك الاشتباك.



رجال الشرطة المصرية

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، كواليس الاعتصام الارهابي المسلح لجماعة الاخوان الارهابية في ميدان رابعة، مؤكدا أن أول شهيد كان ضابط من رجال الشرطة المصرية بعد قتل الاخوان النار في فض رابعة.



وأضاف ثروت الخرباوي، أن افراد من الاخوان ارتدوا الاكفان حتى يظهر أمام الجميع بأن عدد من سقط في فض اعتصام رابعة كبير.



وتابع الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن خلف طيبة مول كان يخزن الاخوان الاسلحة من أنواع على مستوى عالي.



البرازيل و بروناي | أين ينوي الاخوان الذهاب بعد طردهم تركيا؟

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الاخوان عايشين في اساطير في غاية الغرابة، مضيفا أن المرأة الاخوانية لها سطو كبير على الرجال.

وأضاف ثروت الخرباوي، أن الاخوان هيفضلوا يتنقلوا من بلد إلى أخرى ويتهون في الارض، متابعا أن الاخوان يبحثون عن ماليزيا والبرازيل للذهاب إليها والهرب.

وتابع الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الاخوان يقوموا الان بعمل مفاوضات مع سلطات بروناي السلطان حسن البلقية للذهاب لها.



أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الاخوان يتجارون في المخدرات، وفي زراعة الافيون في افغانستان.

وأضاف ثروت الخرباوي، أن الأخوان يتجارون فيها في بلاد غير مسلمة بهدف تحقيق ارباح على حد تفكيرهم.

وتابع أن الأخوان يتجارون في السلاح، وغالبية القيادات الكبيرة في الاخوان احتضنتهم بريطانيا، لافتا إلى أن الإرهابي خيرت الشاطر كان يثق في الولايات المتحدة الأمريكية ومتأكد أنها ستساعده في اقامة حكومة موازية في مصر.

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، عن أن شركة الارهابي يوسف ندا أقامت مستوطنات لاسرائيل على اراضي فلسطين.

وأضاف ثروت الخرباوي، أن جماعة الاخوان حاولت السيطرة على القضاء في العام الأول لحكمهم، وحاولت نشر عناصرها داخل القوات المسلحة والشرطة، ولكنهم فشلوا.

وتابع أن الارهابي حسن البناء مكن لافكار القتل في عقول جماعة الاخوان الارهابية، مستدركا أن الاخوان اتحلت الشوارع خلال اعتصام رابعة المسلحة.

وكشف عن أن 100 الف جنية مرتب مرشد جماعة الاخوان الارهابية الاسبق مهدي عاكف كان تحت مسمى بدل تفرغ