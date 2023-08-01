لميس الحديدي: مواعيد تخفيف الأحمال وفقا للجداول المعلنة لم يلتزم بها| فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي على أول أيام تطبيق جدول ومواعيد قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال: "أول أيام تطبيق جدول تخفيف الأحمال الذي أعلنته لجنة إدارة أزمة الكهرباء وهو الشغل الشاغل للمصريين منذ الأمس كل المصريين ظابطين الساعة ومنظمين حياتهم على المواعيد المطبقة".

لميس الحديدي: المصريين بيظبطوا مواعيدهم على قطع الكهرباء



وبالرغم من ذلك قالت لميس الحديدي إن مواعيد تخفيف الاحمال وفقاً للجداول المعلنة لم يتم الالتزام بها في المناطق وبعض المحافظات سواء في التوقيتات أو مدد القطع.



تابعت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON للمسؤولين : “التزموا بالجدول نحب كل حاجة بنظام بما فيها قطع الكهرباء وأن يتم الالتزام بالمواعيد والمدد ماينفعش أسوان كل أربع ساعات تقطع عليها الكهرباء ساعة وهي منطقة شديدة الحرارة”.



استطردت لميس الحديدي: " المصريين بيظبطوا مواعيدهم على قطع الكهرباء ماينفعش حد يسيب بيته وقت الانقطاع ينزل على القهوة ويجع البيت تروح قاطعة في معاد أخر المصريين هيعلقوا الجدول على الثلاجة ... كمان بعض المصريين لم يهتموا بمواعيد الانقطاع وقالولي الجدول خطه صغير ومش شايفينه."