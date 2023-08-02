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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأنبا يؤانس عن أكبر تمثال للعذراء: اهتمام الرئيس بالسياحة الدينية سبب بنائه

تمثال العذراء
تمثال العذراء

قال الأنبا يؤانس أسقف عن أسيوط وتوابعها، إنه جرى تصميم الكنيسة داخل دير درنكة بحيث يعلوها تمثال ضخم للعذراء مريم على طراز كنائس لبنان. قائلاً : " : فكرته  جائت من تمثال العذراء الحريصة في لبنان والذي تم  تصمميه من 112  عاماً سنة 1910   وأنا زرت  لبنان 15-16 مرة وكنت اشعر بالتأثر في  زيارة المكان هناك "

الرئيس عبد الفتاح السيسي   مهتم  بالسياحة الدينية ورحلة العائلة المقدسة


وأضاف" الأنبا يؤانس" ، خلال  مداخلة  هاتفية خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON : " منذ مجيئي لأسيوط أخر 9 سنوات فكرت كثيرا في عمل ذلك الدكتور جرجس الجاولي أستاذ النحت بجامعة المنيا، والمبنى مميز بناه المهندس محسن بديع، والفترة بلغت ثلاثة في إعداد هذا الأصل وأصبح أكبر تمثال للعذراء  في مصر". 


وأردف "الأنبا يؤانس" : أن الرئيس عبد الفتاح السيسي   مهتم  بالسياحة الدينية ورحلة العائلة المقدسة  حتى طريق العائلة المقدسة وفي ضوء ذلك قمنا  بنحت وسك  هذا التمثال من البرونز، مشيراً إلى أن التمثال يبلغ  تسعة متر والمبنى طوله  25 متر، قائلاً : "لم يتم الانتهاء من تشطيب المبنى  وستعقبه إستكمال  عمليات التشطيب وسيتم عمل لاند سكيب مميز يتناسب مع تنشط السياحة الدينية  في هذه المنطقة  الهامة ". 


ولفت إلى أن دير الدرنكة  دير مهم    يتوافد عليه سنويا ملايين من المسلمين والمسيحين، معقبا : " دير الدرونك  يشهد أكبر إحتفال لملايين من المسلمين والمسيحين وعندي قصص جميلة جداً لزيارة إخواتنا المسلمين للدير في هذا المكان و يقام اكبر إحتفال فنحن سعداء  بأكبر إضافة لهذا المكان السياحي وله مكانة كبيرة في  قلب  المسلمين والمسيحين ". 

 

يؤانس أسقف الكنيسة تمثال العذراء أسيوط مصر

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