ضياء رشوان: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب و"التشاؤم"... ويكشف آخر مستجدات المحور السياسي في الحوار الوطني

حل ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ضيفا على الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، وتحدث عن آخر مستجدات المحور السياسي في الحوار الوطني، و إعلام جمعة الإخوان الإرهابية الناشر للأكاذيب.

آخر مستجدات المحور السياسي في الحوار الوطني



‏قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ‏إن المحور السياسي ناقش ثلاثة أمور خلال أربعة جلسات، ناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية وناقش النقابات العمالية وناقش قانون الإدارة المحلية.

‏وتابع ضياء رشوان ‏خلال لقاء له مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي ينظم مشاركة المواطن وحقوقه في الترشح والانتخاب ومن له حق التصويت ومن المحرومين التصويت وما هي عقوبة الجريمة الانتخابية.

وأضاف أما بخصوص قانون النظام الانتخابي هذا قد انتهينا منه ولجنة الصياغة المصغرة تعمل عليه الآن، أما مباشرة الحقوق السياسية هو متعلق بمن هم المواطنون الذي يحق لهم الترشح والتصويت والفئات العمرية وضوابط العملية الانتخابية، وهذا تم مناقشة في جلسة يوم الأحد الماضي وكان هناك كلام مفيد جدا من المشاركين والتمثيل كان من كل الأطياف.



اختلاف على وجود سقف معين للحملات الانتخابية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك اختلافا بين المشاركين في الحوار الوطني على وجود سقف معين للحملات الانتخابية، موضحًا: "القانون الحالي ينص على أن التبرع للحملات الانتخابية لا يتم إلا من أشخاص طبيعيين، ومن ثم، فإن الشركات والهيئات لا تتبرع، وهذا أمر مختلف حوله، لأنه في العالم كله تتبرع الكيانات".

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز": "كان هناك اقتراحات أخرى بزيادة حد الإنفاق الانتخابي لأن الوقت الذي جرى وضع القانون فيه كان عام 2014، وبالتالي فإن هناك اختلافا على مستوى التضخم وقيمة الجنيه، فكان هناك مطالبة مؤكدة من الجميع برفع الحدود القصوى للإنفاق في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لم يتم حسم أرقام، والموضوع مفتوح".



وتابع الكاتب الصحفي، أنّ وجود آلية لحساب أو معرفة حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية من الأشياء التي اشتكى منها بعض المشاركين في الحوار الوطني، فالآلية غير منتظمة، فهي موجودة في القانون، ولكن بعض الممارسين في العملية الانتخابية قالوا إنه لم يكن هناك مراقبة دقيقة وحقيقية.



مقترح بتعديل التصويت بالقنصليات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن القانون الحالي ينص على أن التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج في مقار السفارات والقنصليات المصرية، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض الدول الكبيرة في المساحة، فيكون التصويت في مقار القنصليات أمراً صعباً جدا.

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز": "هناك مقترح في الحوار الوطني بتعديل التصويت في القنصليات بما يضمن عدم التدخل في الانتخابات وتزويرها أو السطو إلكترونيا عليها"، لافتًا إلى أن عدد المصريين بالخارج قد يصل إلى 9 ملايين أكثر، وكان أكبر عدد من المشاركين في انتخابات منذ أحداث يناير 2011 هو 350 ألف صوت، وبالتالي فإن هناك فرق شاسع بين العدد الإجمالي وعدد المصوتين.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "بعض الدول تصوت بالبريد، ونحن جربناها مرة بالبريد في انتخابات سابقة، وبالتالي، فإنه لا يوجد أي مانع من التصويت المبكر، والمواطنون لهم حق التصويت".

إجماع على تطوير الإدارة المحلية



قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن قانون الإدارة المحلية لم يشهد اتفاقا كبيرا في الحوار الوطني، ولكن هناك اتفاق على الملامح العامة بخصوص ضرورة تطبيق اللامركزية، وأهمية الإسراع في تطوير الإدارة المحلية.

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، ان الدستور لم يستبعد فكرة انتخاب المحافظين، لكنه في الوقت ذاته لم يحدد لها تاريخ، بخصوص توقيت انتخاب المحافظ أو تعيينه.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن هناك إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية وأن هناك ضرورة قصوى لتطوير نظام الإدارة المحلية في مصر، مشيرًا إلى وجود اختلافات حول شكل الإدارة المحلية إذا ما تمت الانتخابات، وهناك البعض يتخوف من أن الانتخابات قد تأتي بنتائج غير سليمة على المحافظات والمحليات.

وأكد، أن الكل يشكو منذ زمن طويل من تكلس الوضع الفعلي للإدارة المحلية، لافتًا إلى أن تقسيم المحافظات يحتاج إلى معايير، بالإضافة إلى ميزانيات المحافظات، وبالتالي، فإن هناك اتجاه يتبناه البعض بمنح قدر من الموارد الذاتية للمحافظات مع بقاء مخصصات من موازنة الدولة، بحيث تجتهد كل محافظة في إيجاد موارد خاصة بها وفقا للقانون.



إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب والتشاؤم على خلفية الفشل والإحباط الشديد، موضحًا: "إعلام الجماعة الإرهابية يعلم أن هناك فجوة كبيرة بين ما يقوله ويصنع، والرغبة في العودة مرة أخرى وبين ما يمكن حدوثه على أرض الواقع".

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك إحساس نفسي تشاؤمي يضغط على الجماعة، لأنها تجري وراء سراب، مشددًا على أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ليست لديه أي قدرة على طرح الحلول.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "بعض المنتمين إلى هذه الجماعة مقتنعون أنهم لم يعودوا إلى المشهد مرة أخرى لكنهم ليسوا مقتنعين نفسيا ولديهم حالة من الإنكار".

وأكد، أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ينشر الفتن والشائعات، مشيرًا إلى أن مصر لديها تاريخ طويل، وبالتالي لا يمكن لإعلام الإخوان أن يغير مصيرها، وشدد على أن 90% من إعلاميي الإخوان مجهولو الهوية ولم يكن لهم أي دور أو أثر في الحياة السياسية أو الصحفية أو الإعلامية المصرية.

