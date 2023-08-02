في وقت مبكر اليوم الأربعاء| مسؤول عسكري: هجوم روسي فوق كييف

أسقطت أوكرانيا أكثر من 10 طائرات بدون طيار فوق كييف، وفقًا لسيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف ، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال بوبكو إن المعلومات الأولية تشير إلى أن القوات الروسية استخدمت طائرات الشاهد في وابل من الهجمات.

وذكر بوبكو: "اقتربت مجموعات الطائرات بدون طيار من كييف في وقت واحد من عدة اتجاهات. ومع ذلك ، اكتشفت قوات الدفاع الجوي ودمرت جميع الأهداف الجوية - أكثر من 10 طائرات بدون طيار - في الوقت المناسب".



وقال إن حطام الطائرات المسيرة سقط في مناطق سولوميانسكي وهولوسيفسكي وسفياتوشينسكي في كييف وأن بعض المباني غير السكنية وأسطح الطرق تضررت ، لكن لم تحدث أضرار جسيمة أو حرائق.

واردف بإنه لا توجد معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حذر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا ، أوليه كيبر ، من احتمال وقوع هجمات بطائرات بدون طيار على منطقة أوديسا.

طلب كيبر من الناس في أوديسا الاحتماء أثناء عمل دفاعاته الجوية.

يأتي ذلك في سياق حرب المسيرات، حيث أبلغت كل من أوكرانيا وروسيا عن هجمات بالطائرات، حيث قالت موسكو إن كييف حاولت مرة أخرى توجيه ضربة بطائرة مسيرة في موسكو ، مستهدفة نفس المبنى الذي تعرض للقصف يوم الأحد . واتهمت كييف روسيا بقصف منشأة طبية في مدينة خيرسون الساحلية الجنوبية ، مما أسفر عن مقتل طبيب وإصابة ممرضة.