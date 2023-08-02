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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل شخص إسرائيلي عبر الحدود

حرس الحدود الأردني
حرس الحدود الأردني

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأردنية في المنطقة العسكرية الجنوبية، احبطت محاولة تسلل شخص إسرائيلي من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة أمس الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر العسكري الأردني، على أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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