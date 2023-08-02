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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يجتمع مع وزيرة التضامن لمتابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية

صدى البلد

وجه الرئيس السيسي بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية الدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار و المزج بين الأصالة و المعاصرة، و مراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة، و ذلك باجتماعه مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج حسب ما رصدت فضائية “اكسترا نيوز”. 

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار " أحمد فهمي"،  أن الاجتماع شهد متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية و المنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية.

وجه الرئيس السيسي بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها و تنميتها في إطار استراتيجية الدولة في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي و الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات بمجال تعزيز وعي المرأة و الأسرة و المجتمع، من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها ألية الرائدات المجتمعيات.

 
 

الرئيس السيسي صناعات الحرفية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى الحرف التراثية النمو الاجتماعي

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