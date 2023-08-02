مفتوحة بلا حواجز | تطوّر مهم في تحديث حديقة الحيوان بمعايير دولية

صرح الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن وفد التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان يشارك في مؤتمر الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان المنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.



وأضاف أن الوفد المصري سوف يعرض على المؤتمر خطة تطوير حديقة الحيوان حتى تصبح حديقة مفتوحة بلا حواجز على غرار الحدائق الدولية بمعرفة اكبر استشاري عالمي في تطوير الحدائق.



ومن ناحيته المهندس شادي أمين رئيس العمليات بالتحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان أكد على اهمية مشاركة مصر في مؤتمر حدائق الحيوان بجنوب أفريقيا نظرا لتواجد معظم الدول الافريقية في المؤتمر وكذلك نخبة من خبراء حدائق الحيوان في العالم .



كما أشار"أمين" إلى أن الاتحاد الافريقي كان قد سبق ووافق على مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وان التطوير سوف يكون تحت اشراف الاتحادين الافريقي والعالمي مما يسهل عودة الحديقة إلى التصنيف العالمي لحدائق الحيوان والذي خرجت منه قبل 19 عاما.