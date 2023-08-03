وسام الشرف الأول لنائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب من "أوروك"..اليوم

تقام اليوم الخميس الموافق ٣ من أغسطس الجاري مراسم منح وسام الشرف الأول لجائزة أوروك الدولية للجراح العالمي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود أستاذ طب وجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس و نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ، وذلك على مسرح طلعت حرب بمقر كلية التربية النوعية بالجامعة.



وفي هذا السياق استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود ، الأمين العام لجائزة اوروك الدولية الدكتور ثامر الناصري وذلك في لقاء ودي بمقر قصر الزعفران .

وتضمنت الزيارة جولة داخل متحف الزعفران بالجامعة حيث استمع سيادته لشرح تفصيلي من ا.د. ولاء الدين بدوي مدير متحف الزعفران عن مقتنيات المتحف .

كما أهدى الدكتور عبد الفتاح سعود درع جامعة عين شمس لسعادة الدكتور ثامر الناصري و أهداه كتاب قصر الزعفران.

وكانت اللجنة العليا لجائزة أوروك الدولية التابعة لمؤسسة أوروك الثقافية ، قد منحت وسام الشرف الأول للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود بإجماع الأعضاء، ومباركة سعادة الأستاذ الدكتور نصير شمة سفير الفن للسلام في اليونسكو ( المشرف العام على جائزة أوروك الدولية ، وتأييد مستشار اللجنة الأستاذ الدكتور داليا حسين فهمي في جمهورية مصر العربية .

وأشار الدكتور ثامر الناصري الرئيس التنفيذي والأمين العام لجائزة أوروك الدولية ، إلى أن منح وسام الشرف الأول للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود بإجماع الآراء جاء نظرا للجهود العلمية الرصينة لسيادته وما يتمتع به من أمانه وإخلاص في العمل المهني و ما قدمه أ.د. عبد الفتاح سعود من عطاء علمي ومعرفي متميز والإثراء الذي قدمه للمجتمع المصري الشقيق .