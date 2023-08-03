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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسام الشرف الأول لنائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب من "أوروك"..اليوم

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تقام اليوم الخميس الموافق ٣ من أغسطس الجاري مراسم منح وسام الشرف الأول لجائزة أوروك الدولية للجراح العالمي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود أستاذ طب وجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس  و نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ، وذلك على مسرح طلعت حرب بمقر كلية التربية النوعية بالجامعة.


وفي هذا السياق استقبل الدكتور  عبد الفتاح سعود ، الأمين العام لجائزة اوروك الدولية الدكتور ثامر الناصري وذلك في لقاء ودي بمقر قصر الزعفران .
وتضمنت الزيارة جولة داخل متحف الزعفران بالجامعة حيث استمع سيادته لشرح تفصيلي من ا.د. ولاء الدين بدوي مدير متحف الزعفران عن مقتنيات المتحف .

كما أهدى الدكتور عبد الفتاح سعود درع جامعة عين شمس لسعادة الدكتور ثامر الناصري و أهداه كتاب قصر الزعفران.

 وكانت اللجنة العليا لجائزة أوروك الدولية التابعة لمؤسسة أوروك الثقافية ، قد منحت وسام الشرف الأول للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود  بإجماع الأعضاء، ومباركة سعادة الأستاذ الدكتور نصير شمة سفير الفن للسلام في اليونسكو ( المشرف العام على جائزة أوروك الدولية ، وتأييد مستشار اللجنة  الأستاذ الدكتور داليا حسين فهمي في جمهورية مصر العربية .

وأشار الدكتور ثامر الناصري الرئيس التنفيذي والأمين العام لجائزة أوروك الدولية ، إلى أن منح وسام الشرف الأول للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود  بإجماع الآراء جاء نظرا للجهود  العلمية الرصينة لسيادته وما يتمتع به من أمانه وإخلاص في العمل المهني و ما قدمه أ.د. عبد الفتاح سعود  من عطاء علمي ومعرفي متميز والإثراء الذي قدمه للمجتمع المصري الشقيق .

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