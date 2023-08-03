اقتصادية وسهلة.. طريقة تحضير صينية الباذنجان بالخضار

تعد صينية الباذنجان باللحم من الأكلات المفضلة لدي العديد من الأشخاص، كما يحتوي الباذنجان على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ومفيده بشكل كبير .

وإليك طريقة تحضير صينية الباذنجان بالخضار بالخطوات.



مقادير صينية الباذنجان بالخضار

3 فص ثوم

زيت زيتون

بصلة شرائح

فلفل وأصفر وأحضر

2 باذنجان مكعبات

2 فلفل أحمر رومى

3 طماطم كبير مكعبات

نصف ملعقة صغيرة ملح

نوع الخضروات المفضل لديك

نصف ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة كبيرة صلصة

50 مل مياه

200 جرام موتزاريللا



طريقة تحضير صينية الباذنجان بالخضار

- في وعاء يشوح الثوم في زيت الزيتون مع البصل .

- يضاف الخضار ويقلب .

- يقطع الباذنجان مكعبات ويضاف إلى خليط اللحم ويتبل بالملح والفلفل .

- يضاف الفلفل الألوان المقطع مكعبات والطماطم ومعلقة الصلصلة .

- تضاف الجبن الموتزاريلا على الوجه .

- يترك الخليط ليطهى بالفرن لمدة 10 دقائق وتقدم